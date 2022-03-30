Тбилиси, 30 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 24 461 исследования на SARS-CoV-2 выявили 553 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 30 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 647 796 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 623 453 победили инфекцию, в том числе 1021 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 739 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 555 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 22 903 исследований выявили 698 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1036 человек, скончались десять пациентов с COVID-19.