Канберра, 30 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. 29 марта правительство Австралии под руководством премьер-министра Скотта Моррисона представило в парламент страны бюджет на 2022 финансовый год. На следующий день, ознакомившись с текстом документа, журналисты Nine News смогли сообщить, что австралийские власти зарезервировали десятки миллионов долларов в целях поставок оружия на Украину.

Здание парламента Канберра, Австралия

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Так, бюджет предусматривает помощь Украине в размере 156,5 миллионов австралийских долларов (117 млн долларов США). В документе прописано, что выделение такой немалой суммы денег связано со специальной операцией России на территории соседней страны.

При этом речь также идет, в частности, о выделении 91 миллиона австралийских долларов (68,5 млн долларов США) на «летальную и нелетальную военную помощь». 65 миллионов долларов (49 млн долларов США) правительство Австралии выделит Киеву на гуманитарную помощь.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.