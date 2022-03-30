Донецк, 30 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Удар по многоэтажному дому в Донецке, расположенному на улице Пинтера, был нанесён ракетами РСЗО БМ-27 «Ураган». Об этом 30 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на представительство республики в СЦКК.

Gov.ua РСЗО «Ураган»

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В штабе рассказали, что удар по дому, в результате которого обрушились верхние этажи, был нанесён с украинских позиций в секторе Орловка-Тоненькое. Выпущенные оттуда ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган» попали в жилой дом и на территорию школы №97.

На месте ЧП продолжают работать спасатели. По предварительным данным, в результате атаки один человек погиб, ещё четверо ранены, в том числе полуторагодовалый ребёнок.