Канберра, 30 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. С тех пор как пандемия коронавируса прошлась «ковровыми бомбардировками» по уровню жизни, условиям работы и экономикам двух австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, десятки тысяч жителей приняли решение собраться и уехать. Об этом 30 марта сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные из недавно представленного бюджета страны на 2022 финансовый год.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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В прошлом финансовом году из Нового Южного Уэльса решили переехать 40 600 человек, что более чем вдвое превышает показатель в 16 700 человек, уехавших за первые 12 месяцев пандемии. По прогнозам, к концу июня следующего года из Нового Южного Уэльса навсегда уедут еще 30 000 человек.

Многие жители Виктории также подумали, что им лучше собрать чемоданы и переехать в другой регион Австралии. За два года, прошедшие с тех пор, как коронавирус впервые начал распространяться по восточным штатам Австралии, из нее переехали 35 600 человек.