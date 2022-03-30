Ижевск, 30 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 30 марта прививку от коронавируса сделали 695 473 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 550 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 68 жителей республики. Второй компонент препарата получили 85 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 759 человек. 134 364 человека прошли ревакцинацию, за предыдущие сутки — 519 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 866 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 153 263 жителя республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 163 247 случаев заражения коронавирусом, из них 174 — за минувшие сутки.

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