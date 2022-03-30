Ижевск, , 09:59 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 30 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 866 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 153 263 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 163 247 случаев заражения коронавирусом, из них 174 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 11 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 35 человек старше 65 лет.

3975 человек скончались, за минувшие сутки скончались двое мужчин в возрасте 67 и 70 лет. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 38 человек, накануне в больницы попали 36 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3608 человек, 238 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 34 человека — в тяжелом состоянии, из них восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 29 марта в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 695 405 человек. Второй компонент препарата получили 550 582 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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