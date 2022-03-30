Мариуполь, ДНР, 30 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике (ДНР) было эвакуировано свыше 630 мирных жителей, среди которых более 130 — дети. Об этом 30 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

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«За минувшие сутки, с 8.00 29 марта до 8.00 30 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 635 человек, включая 134 ребенка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время эвакуированные находятся в развёрнутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи и добавляется, что в общей сложности с 5 марта в Безыменное было эвакуировано 9050 мирных жителей.

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