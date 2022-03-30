Небензя указал на лицемерие в призывах Запада к гуманитарным паузам
Москва, 30 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Запад проявляет непоследовательность и лицемерие, когда требует установить на Украине гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры. Об этом постоянный представитель России при ООНВасилий Небензя заявил 29 марта, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
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Он отметил, что на заседании прозвучало множество призывов к гуманитарному перемирию, гуманитарным паузам и коридорам, к предоставлению гуманитарного доступа. Призывал к этому днём ранее и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Однако 23 марта большинство членов Совбеза отвергло российский проект гуманитарной резолюции со списком конкретных мер, направленных на разрешение гуманитарного кризиса в первую очередь на востоке Украины, напомнил Небензя. Как сообщало ИА REGNUM, за резолюцию проголосовали только Россия и Китай.
«Коллеги, сложно не поразиться вашей непоследовательности», — отметил российский постпред. «В этой связи сегодняшние заявления, в особенности западных делегаций, звучат весьма лицемерно», — также заявил Небензя.
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