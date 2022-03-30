Москва, 30 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Запад проявляет непоследовательность и лицемерие, когда требует установить на Украине гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры. Об этом постоянный представитель России при ООНВасилий Небензя заявил 29 марта, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Василий Небензя

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Он отметил, что на заседании прозвучало множество призывов к гуманитарному перемирию, гуманитарным паузам и коридорам, к предоставлению гуманитарного доступа. Призывал к этому днём ранее и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Однако 23 марта большинство членов Совбеза отвергло российский проект гуманитарной резолюции со списком конкретных мер, направленных на разрешение гуманитарного кризиса в первую очередь на востоке Украины, напомнил Небензя. Как сообщало ИА REGNUM, за резолюцию проголосовали только Россия и Китай.

«Коллеги, сложно не поразиться вашей непоследовательности», — отметил российский постпред. «В этой связи сегодняшние заявления, в особенности западных делегаций, звучат весьма лицемерно», — также заявил Небензя.

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