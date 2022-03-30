Лондон, 30 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. О своем намерении поставить Киеву «более смертоносные» виды вооружений заявил британскому правительству премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 30 марта сообщает газета Times со ссылкой на источники.

МИД России Борис Джонсон

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По информации последних, глава правительства Британии не уточнил, какое именно оружие может поставить киевским боевикам официальный Лондон.

При этом указывается, что источник в оборонных кругах заявил, что украинским военным, по его мнению, необходимы «средства дальнего огневого поражения», включая тяжелую артиллерию.

В то же время, отмечается, что такие виды оружия потребовали бы дополнительного обучения военных ВСУ и также правительство Британии опасается эскалации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии калибра 122 мм.