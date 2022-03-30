Донецк, 30 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии калибра 122 мм. Об этом 30 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

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Уточняется, что обстрел города со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:29 (совпадает с мск) и в ходе него по Петровскому району было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов мирных граждан в Донецкой и Луганской Народных Республиках.