Москва, , 12:28 — REGNUM Жители России рассказали о том, где они планируют в нынешнем году провести свой отпуск. Об этом 6 февраля сообщает сервис Туту.ру со ссылкой на результаты опроса, проведенного Аналитическим центром сервиса поездок и путешествий.

Уточняется, что в опросе приняли участие свыше 1,3 тыс. человек.

В результате выяснилось, что чуть более четверти жителей России (27%) собираются провести свой отпуск дома, на даче или в деревне, а ещё 15% — в целом не настроены на отдых.

При этом 14% из числа тех, кто намерен поехать куда-либо, хотят посетить Крым. Ещё 10% жителей РФ намерены наведать Черноморское побережье Краснодарского края, 4% — собираются отдыхать на курортах Кавказских Минеральных Вод и еще 8% — хотят поехать в другие российские регионы.

В то же время 7% опрошенных собираются поехать в Турцию и еще 15% — в какие-либо другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» на региональных направлениях вырос на 10% за январь 2021 года.