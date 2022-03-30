Берлин, 30 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Значительная часть немецких предприятий рискует закрыться в течение нескольких недель без российских энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на крупнейшие промышленные союзы Германии.

Teleborsa.it Экономика Германии

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

Отмечается, что ограничение на импорт из России спровоцирует не только кризис на рынке труда, но и стремительный коллапс цепочек промышленного производства в ЕС — с глобальными последствиями.

В связи с этим против энергетических санкций в отношении России высказались такие организации, как IG Metall, IGBCE, IG Bau и др., пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне западных санкций 23 марта президент России ВладимирПутин объявил, что газ недружественным странам Россия теперь будет продавать за рубли.

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