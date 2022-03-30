Астана, 30 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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За время пандемии в республике выявили 1 305 114 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 289 315 человека, в том числе 564 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 3146 носителей коронавируса, в том числе в стационарах размещены 355 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 659 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки не выявили ни одного такого случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 17 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 484 человека. Среди пациентов с диагнозом COVID-19 зафиксировали один случай смерти.