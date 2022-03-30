Джакарта, 30 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии, составило 158 830 466 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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При этом первую дозу вакцины против коронавируса получили 196 240 871 человек или 94,2% населения Индонезии. Ревакцинацию в стране прошли 21 474 870 человек или 10% населения.

Правительство Индонезии поставило цель привить для достижения коллективного иммунитета 208 265 720 человек. В первую очередь вакцину получили работники сферы здравоохранения, пожилые люди, государственные служащие, уязвимые группы лиц и дети в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции Индонезии заявили, что найденный возле церкви в Соло предмет не был бомбой.