В ВС Южной Кореи выявили свыше 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сеул, 30 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 2795 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 78 250.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 424 641 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 12 774 956.
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