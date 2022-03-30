Кишинёв, 30 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) разработали и зарегистрировали законопроект о постоянном нейтралитете республики. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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Он рассказал, что законопроект предусматривает запрет на вхождение Молдавии в военные союзы, кроме случаев, необходимых для защиты своей территориальной целостности. Также предлагается на законодательном уровне запретить ввязываться в военные конфликты.

«Роль нейтралитета является основой внешней политики и политики безопасности Республики Молдова, направленной на развитие дружеских отношений со всеми странами мира», — сказал Батрынча.

Стоит отметить, что нейтральный статус Молдавии указан в её конституции. Власти страны о нейтральной позиции заявили с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом за нанесение символа Z на машины штрафуют, ретрансляцию новостей российских каналов в стране запретили, а русскоязычные каналы штрафуют за «необъективное» освещение конфликта на Украине.