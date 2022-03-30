Ростовская область, 22 июня, 2006, 12:32 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обрушения балкона 4 этажа отделения гнойной хирургии больницы скорой медицинской помощи города Таганрога (Ростовская область) расследует прокуратура Таганрога.

Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. При обрушении балкона, которое произошло 20 июня около 23 часов, на нем находились две женщины - пациентки отделения гнойной хирургии БСМП. При падении с высоты они получили телесные повреждения и находятся в реанимации. По предварительным данным, причиной обрушения явилась ветхость креплений бетонной плиты, неверная конструкция закрепления плиты к стене здания. Здание больницы было сдано в эксплуатацию в 1975 году.

По данному факту прокуратурой Таганрога возбуждено уголовное дело по ст.216 ч.1 УК РФ ( нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).