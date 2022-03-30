Мадрид, 30 марта, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Правительство Испании будет идти шаг за шагом в вопросе управляемости коронавирусом и ликвидации пункта об обязательном ношении масок. Об этом по прибытии на Совет по здравоохранению, проводимый в Брюсселе министрами здравоохранения стран Евросоюза, заявила глава минздрава Испании Каролина Дариас.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Каролина Дариас

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«Мы собираемся идти шаг за шагом, принимая меры, основанные на осторожности, прогрессивности и постепенности», — сказала Дариас.

Ранее Испания вступила в новую фазу ограничений, в рамках которой изоляция и анализы больше не нужны для легких случаев COVID-19.