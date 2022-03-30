Женева, Швейцария, 30 марта, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 выросло на 43%, а число случаев заражения коронавирусом, наоборот, сократилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 29 марта сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За последние семь дней, с 21 по 27 марта, было выявлено 10 805 132 новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 45 711 летальных исходов среди пациентов, заболевших COVID-19. Отмечается, что рост числа смертей может быть связан с изменением определения летального исхода от COVID-19 в Чили и США, а также с корректировкой данных из Индии и стран Юго-Восточной Азии.

Снижение числа выявленных случаев заражения зафиксировано во всех шести регионах ВОЗ. Самое сильное снижение отмечается в Восточном Средиземноморье (минус 32%). По росту смертности на первом месте Америка (на 182%) и Юго-Восточная Азия (на 116%). В остальных регионах произошло снижение смертности. По состоянию на 19:10 мск 29 марта в ВОЗ поступили данные о 481 756 671 случае заражения и 6 127 981 умершем от последствий COVID-19 с начала пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последние 24 часа число новых случаев заражения возросло на 1 342 231, летальных исходов — на 2 841.