Тегеран, 30 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. 29 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от COVID-19 по стране возросло до 140 109, причем 46 иранцев погибли от болезни за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 46 иранцев скончались от COVID-19 за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 109», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране выявили 2743 новых случая заражения коронавирусом, при этом 355 человек госпитализированы. В министерстве здравоохранения Ирана отметили, что 6 863 298 пациентов из общего числа 7 156 746 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1477 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

В министерстве здравоохранения страны также отметили, что 63 872 818 иранцев получили первую дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, 56 810 058 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.