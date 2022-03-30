Сеул, 30 марта, 2022, 04:31 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 424 641 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Из них 42 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Центр фиксирует рост заболеваемости COVID-19 после пятидневного снижения. Эксперты связывают это с распространением разновидности коронавируса «стелс-омикрон». При этом число пациентов с коронавирусной инфекцией в Южной Корее, которые находятся в критическом состоянии, достигло рекордного показателя с начала пандемии — 1301 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 12 774 956. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 432 пациента с коронавирусной инфекцией.