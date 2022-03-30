Вашингтон, 30 марта, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Соединенные Штаты продолжат создавать различные проблемы для России даже в случае урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил экс-советник главы американского минфина Пол Робертс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Неясно, позволит ли Вашингтон своей марионетке Зеленскому подписать соглашение или придерживаться его после подписания. Вашингтон продолжит создавать проблемы России», — цитирует его РИА Новости.

Робертс добавил, что российской стороне необходимо решать проблему с Украиной уже сейчас, а не ждать очередного обострения. По его мнению, Москва не должна идти на уступки Киеву. Он указал, что киевские власти неоднократно нарушали Минские соглашения, гарантами которых выступали западные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента России Владимира Путина продолжить очищение Украины от бандеровцев и нацистов.