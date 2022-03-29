Рим, 29 марта, 2022, 23:24 — ИА Регнум. 30 апреля в Италии будет отменен обязательный масочный режим в закрытых помещениях, передают национальные СМИ 29 марта.

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Некоторые послабления будут введены уже с 1 апреля — к примеру, для посещения музеев, магазинов, открытых террас баров и ресторанов не понадобится предъявлять COVID-сертификат.

1 апреля в Италии завершит действие введенный двумя годами ранее режим ЧС.