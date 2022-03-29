Рим, 29 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. С 1 апреля для входа в магазины и торговые центры Италии больше не потребуется предъявлять «антикоронавирусный паспорт» (доступен привившимся, переболевшим или сдавшим тест с отрицательным результатом), передают национальные СМИ 29 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Масочный режим будет сохранен до конца апреля 2022 года.

1 апреля в Италии закончится действие введенного двумя годами ранее режима ЧС.