Подгорица, 29 марта, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за предыдущие 24 часа в стране было зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом, и один человек умер от последствий ковида.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Вакцина от коронавируса

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Число выздоровевших за последние 24 часа составляет 125 человек, а число активных случаев — 622.