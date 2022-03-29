Подгорица, 29 марта, 2022, 22:31 — ИА Регнум. За последнее время в Черногории зарегистрировано два случая заболевания и гриппом, и ковидом — так называемой «флюроной», сообщил 29 марта директор Института общественного здоровья Игорь Галич.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стране 546 зарегистрированных случаев гриппоподобного заболевания, но характерно то, что в последнее время есть два случая, когда один и тот же человек заболел ковидом и гриппом, сказал Галич.

«Сейчас, когда произошло ослабление режима, количество пациентов увеличилось. Конечно, эти показатели не на таком высоком уровне и это не так опасно, как раньше, учитывая, что у нас нет летальных исходов и не так много госпитализированных», — отметил эпидемиолог.