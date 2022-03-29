Белгородский район, Белгородская область, 29 марта, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Звуки взрывов слышны на территории Белгорода и Белгородского района — информацию очевидцев подтвердил 29 марта губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

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По данным главы региона, «инцидент» произошёл в районе села Красный Октябрь, глава села находится на месте происшествия.

«Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет. О причине произошедшего сообщу позже», — написал губернатор в телеграм-канале.

В посёлке работают все экстренные службы.