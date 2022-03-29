Рим, 29 марта, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Правительство Италии продолжает смягчать антикоронавирусные нормы, передают национальные СМИ 29 марта.

Коронавирус

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С 1 апреля для входа в музеи и библиотеки больше не будет необходим «антикоронавирусный сертификат» (который могут получить привитые, переболевшие или сдавшие тест с отрицательным результатом), однако масочный режим продолжит действовать.

Для похода в кинотеатр под открытым небом будет достаточно «обычного» сертификата, для посещения сеансов в закрытых помещениях, как и сейчас, останется необходимым сертификат «усиленный» (доступен только привитым или переболевшим и сохранившим антитела). Также сохранен масочный режим.

С 1 апреля в Италии отменяется действовавший два года режим эпилемиологчисекой ЧС.