Рим, 29 марта, 2022, 21:33 — ИА Регнум. По данным на29 марта, в Италии умерли159 054человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на177(днем ранее — на95), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на99 457(днем ранее — на30 710). Это самый высокий показатель с начала февраля 2022 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет14 496 579 — почти 25% населения страны. В настоящее время заражены1 266 878человек (на12 822 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 49,7 миллионачеловек (более 82,6% граждан страны).