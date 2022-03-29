Женева, Швейцария, 29 марта, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксирован 1 342 231 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 2841 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 29 мартаВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 481 756 671 носитель коронавирусной инфекции, подтверждён 6 127 981 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ зарегистрировала менее одного миллиона новых случаев COVID-19 за сутки впервые с декабря 2021 года.