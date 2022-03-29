Мариуполь, ДНР, 29 марта, 2022, 20:58 — ИА Регнум. При освобождении Донбасса от нацистов и бандеровцев был ранен Руслан Геремеев — близкий товарищ главы Чечни Рамзана Кадырова. Подразделение, которым он руководил, на днях водрузило флаг Чеченской Республики на здании администрации Мариуполя. Состоянию раненого ничего не угрожает, он идет на поправку, сообщил 29 марта о ранении друга чеченский лидер.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

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"К сожалению, в ходе дальнейших боев за город (Мариуполь — ред. ИА REGNUM) Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь. По дороге в Мариуполь я навестил дорогого брата и лично убедился, что его жизни ничего не угрожает. Он успешно идет на поправку и готов в ближайшее время снова встать в строй», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, Руслан Геремеев служил в батальоне «Север», являвшемся структурным подразделением 141-го специального моторизованного полка внутренних войск МВД РФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В 2010 году старший лейтенант Руслан Геремеев был награжден орденом Мужества. Его имя также всплывало в ходе расследования дела об убийстве в 2015 году политика Бориса Немцова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донбасс для участия в специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины прибыли тысячи военнослужащих и добровольцев из Чечни.