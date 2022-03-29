Париж, 29 марта, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Позиция французской стороны заключается в том, что рассчитываться за газ рублями невозможно, заявил президенту России Владимиру Путину его коллега из Франции Эммануэль Макрон, сообщает 29 марта Reuters.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

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Отмечается, что об этом французский лидер сказал Путину в ходе телефонных переговоров сегодня, 29 марта.

Напомним, в Кремле также сообщили, что в ходе очередных телефонных переговоров Путин и Макрон обсуждали ситуацию на Украине и в городе Мариуполе (ДНР).