В Румынии за сутки выявлено более 1,9 тыс. случаев SARS-CoV-2
Бухарест, 29 марта, 2022, 20:14 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Румынии официально зафиксирован 1951 новый случай заражения SARS-CoV-2, что на 10% больше показателей предыдущих суток. Об этом 29 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.
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Согласно официальной информации, рост заболеваемости отмечен, в основном, в периферийных регионах страны. Сообщается о смерти восьми человек.
По состоянию на 29 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,84 млн. Из них умерло 64 913 пациентов.