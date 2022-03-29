Москва, 29 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Только Владимир Зеленский в качестве главнокомандующего армии Украины имеет полномочия отдать приказ о сложении оружия, и только после такого приказа всех, не сложивших оружие, наши войска смогут на законных основаниях уничтожать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 29 марта, комментируя высказывания сенатора от Крыма Сергея Цекова.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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Как сообщалось ранее, Цеков в интервью РИА Новости заявил, чтоЗеленский, «хоть и называет себе президентом», Украинойне управляет и что реальные рычаги управления находятся в руках «местных администраций и военных», а местом принятия основных решений является украинский генштаб.

«Заявлять о том, что Владимир Зеленский «государствам не управляет», в тот момент, когда направленная президентом России делегация ведёт в Турции переговоры с делегацией, действующей от лица президента Украины, — это какое-то новое слово дипломатии. Что хочет сказать Цеков? Что с Зеленским не имеет смысла вести переговоры? Да, на уровне президентов с ним переговоры вести не надо, но при всей ограниченности своих возможностей в настоящий момент он является единственным человеком на Украине, имеющим международную легитимность.

Итак, только Владимир Зеленский имеет в настоящий момент полномочия подписать тот документ, который, судя по всему, нужен от него президенту России. Он единственный в качестве главнокомандующего имеет полномочия отдать приказ о сложении оружия, и только после такого приказа всех, не сложивших оружие, наши войска смогут на законных основаниях уничтожать.

Если же, предположим, переговоры ведутся для отвода глаз, то тем более не следует своими заявлениями ставить под сомнение версию важности переговоров.

Если уж мы в своё время признали Зеленского президентом Украины, если за рубежом его выслушивают руководители других государств, а парламентарии ему аплодируют, то не нам ломать эту картину — мы всё равно этого сделать не сможем. Её надо употребить на благо нашей страны и на благо стабильного процесса денацификации Украины, начало которому, вполне возможно, суждено положить тому же Зеленскому.