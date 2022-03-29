Подгорица, 29 марта, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В ближайшие недели в Черногории будет рассмотрена возможность возврата занятий в школах к 45 минутам, заявил 29 марта директор Института общественного здоровья Игорь Галич в эфире телевидения Черногории.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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При этом отмена обязательного ношения масок в школах рассматривается как крайний вариант, потому что дети не вакцинированы.

«Мы внимательно следим за эпидемиологической обстановкой, действительно происходит стабилизация. Приближается хорошая погода, вероятность того, что другие элементы повлияют на стабилизацию, поэтому в ближайшие недели мы обсудим все эти меры с минздравом и представителями минобразования», — сказал Галич.