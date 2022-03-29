Прага, 29 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Один российский дипломат будет выслан из Чехии, сообщил 29 марта МИД республики. Ему дали 72 часа на отъезд.

Прага, Чехия

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Отмечается, что таким образом власти Чехии действуют солидарно с ЕС, ограничивая «присутствие российских спецслужб в ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о высылке российских дипломатов, якобы связанных со спецслужбами РФ, объявили Ирландия, Нидерланды и Бельгия.