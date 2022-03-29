Курск, 29 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В ходе проведения военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Александр Денисов. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал «Курская область» Сообщение о гибели Александра Денисова

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«В ходе проведения специальной операции на территории Украины погиб наш земляк — гвардии старший лейтенант Александр Денисов. За проявленный героизм во время боя Александр награждён орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.