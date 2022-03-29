Москва, 29 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Кроме денацификации и разоружения Украина должна гарантировать также цифровую демилитаризацию, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Антон Горелкин

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По мнению депутата, Украине следует «прекратить закрывать глаза на мошеннические действия своих граждан в отношении России, разжигать экстремизм в сети, пресечь работу ферм по распространению фейков», а также преследовать по закону хакеров, запретить поддерживать их деятельность.

«Нейтралитет в этом вопросе должен быть активным, а не служить прикрытием для цифровых террористов, действующих по националистским соображениям», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закончились очередные переговоры между Россией и Украиной. Представители президента Украины Владимира Зеленского предлагают заморозить конфликт, но он обязательно полыхнет с новой силой лет через 15, считает Горелкин.