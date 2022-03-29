Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Активность в ходе российской спецоперации на Украине решено снизить на киевском и черниговском направлениях, сообщил 29 марта журналистам заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 04:00(Мск). 29.03.2022

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Отметив, что российско-украинские переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины и о предоставлении Киеву гарантий безопасности «переходят в практическую плоскость», Минобороны РФ решило «кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».

Это сделано, отмечает Фомин, для «повышения взаимного доверия», а также для «создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров». Москва заинтересована в согласовании и подписании вышеуказанного договора.