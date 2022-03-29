Курск, 29 марта 2022, 16:54 — REGNUM В Курской области учебное хозяйство «Знаменское» в рамках импортозамещения производит элитные семена озимой пшеницы, ячменя, сои и гороха. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
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В декабре 2021 года учхоз «Знаменское» был интегрирован в структуру Курской государственной сельскохозяйственной академии и переименован в научно-образовательный производственный центр. Площадь сельхозугодий составляет около 1,7 тыс. га.
В хозяйстве также содержится около 600 голов КРС, 230 из них — дойного стада. В сутки производится по три тонны молока, которое реализуется на одно из курских предприятий, также осуществляется розничная торговля в трёх торговых точках. В учхозе работают более 60 человек и около 70 единиц отечественной техники.