Курск, , 16:54 — REGNUM В Курской области учебное хозяйство «Знаменское» в рамках импортозамещения производит элитные семена озимой пшеницы, ячменя, сои и гороха. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Коровы Matthias Zomer

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В декабре 2021 года учхоз «Знаменское» был интегрирован в структуру Курской государственной сельскохозяйственной академии и переименован в научно-образовательный производственный центр. Площадь сельхозугодий составляет около 1,7 тыс. га.

«Семенное хозяйство — одно из направлений Доктрины продовольственной безопасности. В хозяйстве имеется несколько элитных сортов по 200−250 тонн каждого, которые здесь готовы реализовывать нашим аграриям.

Администрация Курской области будет поддерживать такие небольшие предприятия. Долгосрочные кредиты, льготное финансирование, различные субсидии — все эти меры работают, а в сегодняшних условиях мы должны сделать акцент еще на импортозамещении», — прокомментировал замгубернатора Сергей Стародубцев.

В хозяйстве также содержится около 600 голов КРС, 230 из них — дойного стада. В сутки производится по три тонны молока, которое реализуется на одно из курских предприятий, также осуществляется розничная торговля в трёх торговых точках. В учхозе работают более 60 человек и около 70 единиц отечественной техники.