Москва, 29 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В мире отсутствуют новые варианты коронавируса, которые вызывали бы тревогу. Об этом в ходе встречи с членами комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

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«Новых вариантов, которые бы доставляли тревогу, в мире нет. У нас работают пять институтов, которые мониторят и международную базу, и нашу национальную базу», — сказала Попова.

Она отметила, что в силу контагиозности «Омикрона» в вопросе заразности «всё одинаково».