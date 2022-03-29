Москва, 29 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день преждевременно говорить, что в России успокоилась ситуация с коронавирусом. Об этом в ходе встречи с членами комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня успокаиваться и говорить, что все у нас хорошо и спокойно, не следует», — сказала Попова.

По её словам, показатели заболеваемости COVID-19 всё ещё находятся на достаточно высоком уровне.