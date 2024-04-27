Чечня, 12 февраля, 2009, 13:06 — ИА Регнум. В поселке Войково Октябрьского района г. Грозного состоялось торжественное открытие Голубинского моста, проходящего через реку Сунжу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе президента правительства Чечни.

"Голубинский мост является ключевым звеном, связывающим поселок с центром города и Заводским районом столицы. Реконструкцией Голубинского моста длиной 67 метров и шириной 10 метров занималось Управление федеральных дорог Северного Кавказа", - пояснили в пресс-службе.

По словам источника, в торжественном мероприятии открытии моста приняли участие вице-премьер Чечни, министр строительства республики Ахмад Гехаев, мэр Грозного Муслим Хучиев , главы городских районных администраций и другие официальные лица. Открывая мероприятие, Ахмад Гехаев отметил значимость моста, а также поблагодарил строителей завершивших реконструкционные работы к обозначенному сроку.

"Сегодняшнее событие имеет значение для всего города, так как мост позволит значительно разгрузить центральные магистрали города. Открытие этого моста можно считать своего рода подарком для жителей поселка. Разрушенный мост был помехой не только для автовладельцев, но и для пешеходов", - подчеркнул Гехаев. Также в пресс-службе рассказали, что здесь же на открытии моста состоялась встреча мэра столицы с жителями поселка, которые обратились к нему со своими наболевшими проблемами. В частности, люди говорили о водоснабжении, затянувшихся выплатах субсидий за разрушенные во время паводка в 2002 году домовладения, ремонте дорог.

"По некоторым из них глава города на месте отдал соответствующие поручения, по остальным вопросам, требующим тщательного изучения, Муслим Хучиев пообещал рассмотреть их с участием начальников соответствующих профилей", - сообщил источник.