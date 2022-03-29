Москва, , 08:09 — REGNUM В планах России нет бесплатных поставок природного газа в недружественные страны. Об этом 28 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как отметил Песков, комментируя возможный отказ Евросоюза от оплаты российского газа в рублях, он не может сказать, каковы будут действия Москвы в этом случае до момента, пока такой отказ ЕС еще не произошел.

«Однако, определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Австралия ввела пакет санкций против 39 граждан России, которых австралийская сторона подозревает в коррупции, а также к якобы «причастности к смерти» юриста Сергея Магнитского.