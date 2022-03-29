Москва, 29 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» составляет 98% от всех выявленных вирусов. Об этом в ходе встречи с членами комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«По «Омикрону». По мониторингу пейзажа вирусного в стране он составляет 98% от всех выявленных вирусов. Во всех регионах ситуация выровнялась. Ситуация позволила смягчить требования, позволив вернуть в рабочий режим ряд предприятий и школ и готовиться к обеспечению летней оздоровительной кампании», — сказала Попова.

По её словам, власти уделяют внимание вакцинации, чтобы дети и взрослые «были привиты от всех значимых инфекций без риска для себя и друг друга».