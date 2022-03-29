Джакарта, 29 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3895 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 29 марта в Индонезии выявлено 6 005 646 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 10 092 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 735 055 человек.

В период с 28 по 29 марта 2022 года в Индонезии зарегистрировано 108 случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 154 882 жителей Индонезии.

В Индонезии зарегистрировано 115 709 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан и Индонезия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.