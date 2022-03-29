Таллин, 29 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

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Министры внутренних дел стран-членов Европейского союза на совещании в Брюсселе не пришли к единодушному мнению о мерах помощи странам, столкнувшимся с наплывом беженцев с Украины. Об этом сообщило гостелевидение ЭстонииETV соссылкой на министра внутренних дел страны Кристиана Яани.

Несмотря на предложение создать специальный фонд, общей договоренности по этому вопросу на встрече достичь не удалось. Это означает, что по действующему соглашению страны, которые приняли больше всего беженцев, смогут использовать средства из Фонда восстановления экономики ЕС в срочном порядке.

«С точки зрения Эстонии это, в принципе, означает 9 млн евро поддержки. Но это далеко от необходимой потребности», — прокомментировал итоги встречи Яани.

Он раскритиковал предложение Еврокомиссии об использовании на поддержку украинских беженцев денег из Фонда восстановления экономики: «Это не дополнительные деньги. Это деньги, которые уже запланированы на другие действия. Мы просто сможем их использовать быстрее и в других целях. Это не совсем правильно».

Судя по опыту предыдущего миграционного кризиса 2015−2017 годов, Брюссель намерен сначала убедиться, насколько крупным кризис окажется на практике, и лишь затем будет принимать решения о крупных суммах и общем фонде.