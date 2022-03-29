Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Очный раунд российско-украинских переговоров в турецком Стамбуле прошёл конструктивно, сообщил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский 29 марта журналистам.

Kremlin.ru Владимир Мединский

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Он заявил, что российская сторона делает два шага навстречу Украине, чтобы ослабить конфликт. В Стамбуле Россия получила от Украины понятно сформулированную позицию.

«Закончились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно», — сказал Мединский по итогам переговоров.

Он добавил, что возможность заключить мир приблизится, если стороны будут быстро работать над договором и найдут компромисс.

Читайте также: Мединский: Киев пообещал принять меры после пыток российских военных