Донецк, 29 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли донецкий город Ясиноватая. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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Огонь был открыт в 14:10 с украинских позиций в Авдеевке. Всего выпущено два снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования дважды обстреляли посёлок Гольмовский.