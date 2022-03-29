Шанхай, Китай, 29 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Улицы Шанхая после ранее введенного в городе жесткого карантина по коронавирусу пусты и в городе бывают только очереди для сдачи тестов на SARS-CoV-2. Об этом 29 марта сообщает телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также отмечается, что за день до введения локдауна в шанхайских магазинах наблюдались стычки и даже драки, так как горожане массово бросились пополнять запасы продовольствия.

Кроме того, указывается, что в этот период невозможно будет не только выйти на несколько минут из дома, но даже открыть дверь квартиры, а во всей остальной стране нельзя выйти на улицу без защитной маски.

При этом уточняется, что масштабное ПЦР-тестирование на коронавирус проводится и у людей, и у животных, включая продаваемых на рынке живых карпов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе ограничительных карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, в китайской провинции Хэнань, находящейся на востоке центральной части страны, был закрыт целый ресторан вместе с посетителями.